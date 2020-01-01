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Shaq: "Paul George'u takas edin!"

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LA Clippers'ın Paul George'u takas ederek "iki iyi sağlam oyuncu" alması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, LA Clippers'ın Paul George'u takas ederek "iki iyi sağlam oyuncu" alması gerektiğini söyledi.

O'Neal, The Big Podcast with Shaq podcastinde, Clippers bir NBA şampiyonluğu istiyorsa, kendisine kulak vermeleri gerektiğini belirtti.

Los Angeles Lakers efsanesine göre, bazı kadro değişiklikleri yapılmalı ve bu değişiklikler, Los Angeles'ın ikinci yıldızı George'u da içermeli:

"Shaq: Clippers birinden kurtulmalı.

Diğer sunucu: Kimden?

Shaq: Hadi ama.

Diğer sunucu: Pandemic P mi? Ondan kurtulamazlar, onun için gerekenden fazlasını bıraktılar.

Shaq: Ama tahmin et ne oldu? Karşılığında bir çok şeyi bıraktılar, ama hala bazı değişiklikler yapılabilir. İki iyi sağlam oyuncu almak için George'u kullanmaları gerek, çünkü Kawhi'ın bence asıl adam olması gerekiyor. Kawhi'ın elindeki yetkiyi başkasına devretmesini istemiyorum. Kawhi Toronto'dayken, asıl adamın kendisi olduğunu biliyordu, herkes onun asıl adam olduğunu biliyordu. Şimdi bir tarafta asıl adam olduğunu düşünen biri, bir tarafta da asıl adamın kendisi var. Bazı maçlarda bu güzel gözükebilir, ama oyunu yavaşlatmanız gereken yerlerde işe yaramaz."


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