'Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılacak!'

İspanya La Liga devi Real Madrid için flaş bir iddia gündeme geldi.



İspanyol radyosu Onda Cero'nun haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan takım kaptanı Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.



Haberde, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin yanı sıra Fransız devi Paris Saint-Germain'in de büyük bir teklif yapmasının Ramos'un ayrılığa kararına yakın olmasına neden olarak gösterildi.



Bu sezon Real Madrid forması ile 10 resmi maça çıkan stoper oyuncusu 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



