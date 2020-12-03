"Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılacak!"

İspanyol basını, Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'un sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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'Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılacak!'
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03 Aralık 2020 18:25
İspanya La Liga devi Real Madrid için flaş bir iddia gündeme geldi.

İspanyol radyosu Onda Cero'nun haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan takım kaptanı Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor.

Haberde, İtalyan ve İngiliz kulüplerinin yanı sıra Fransız devi Paris Saint-Germain'in de büyük bir teklif yapmasının Ramos'un ayrılığa kararına yakın olmasına neden olarak gösterildi.

Bu sezon Real Madrid forması ile 10 resmi maça çıkan stoper oyuncusu 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



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