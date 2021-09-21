Sergen Yalçın: 'Kıvırtmaya gerek yok'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçının ardından kendisine yönelik sözlere tepki gösterdi.



Yabancılardan kendisiyle ilgili üst üste açıklamalar geldiğine dikkat çeken teknik adam, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum, burada bir şeyler söylemem de mantıklı gelmiyor. Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu geliyor, bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı, hayatımda görmedim. Yine benimle ilgili başka açıklamalar geliyor. Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya başladı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok. Ben kiminle konuşacaksam direkt konuşuyorum. O başka bir şey, öbürü başka bir şey söylüyor. Kimseyle diyaloğa girmiyorum, isteyen varsa da gelsin gireriz." ifadelerini kullandı.



STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?



"Sergen'e neden güldüğümü söyleyeyim. Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusu Sergen'di. Ama o zamanlar disiplin en önemli şey değildi onun için. Rıza aradı, Sergen de bana yardım eder."



