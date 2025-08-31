Sergen Yalçın'dan Serdal Adalı'ya güvence

31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
19:00
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19:00
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
21:30
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
21:30
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
16:30
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
19:00
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
21:30
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
21:30
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
16:30
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
18:30
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
20:30
31 Ağustos
Brighton-M.City
16:00
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
16:00
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
18:30
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
21:00
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
18:00
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
20:00
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
20:30
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
22:30
31 Ağustos
Genoa-Juventus
19:30
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
19:30
31 Ağustos
Inter-Udinese
21:45
31 Ağustos
Lazio-Verona
21:45
31 Ağustos
Angers-Rennes
16:00
31 Ağustos
Le Havre-Nice
18:15
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
18:15
31 Ağustos
Paris FC-Metz
18:15
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
21:45
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
2-279'
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
15:30
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
15:30
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
17:45
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
0-027'
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
0-127'
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-026'
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
0-024'
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
17:00
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
20:15
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
18:00
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
18:00
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
18:00
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
15:00
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
17:30
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
17:30
31 Ağustos
Tondela-Estoril
17:30
31 Ağustos
Alverca-Benfica
20:00
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
22:30
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
22:30
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-262'
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
15:45
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
18:00
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
20:30

Sergen Yalçın'dan Serdal Adalı'ya güvence

Ole Gunnar Solskjaer'in ardından göreve gelen Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı eski dönemine göre daha hücumcu oynatacağının güvencesini Serdal Adalı'ya verdi.

31 Ağustos 2025 13:22
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Serdal Adalı'ya güvence
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'a geri dönen teknik direktör Sergen Yalçın henüz imzası kurumadan pazar günü Alanyaspor deplasmanında takımın başında olacak.

Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilmesinin hemen ardından Başkan Serdal Adalı'yla sabaha kadar süren bir toplantı gerçekleştiren ve takımın son zamanlardaki performansına da ciddi eleştirilerde bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın bu kadar pasif bir görüntü çizmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

TAM KONSANTRASYON

İlk işi olarak takımın üzerindeki miskinliği ve ölü toprağını atacağını belirten Yalçın, Beşiktaş'ın maç kaybedebileceğini ama ruhunu kaybetmeyeceğini söyledi.

Takımı temassız ve rakibi izleyen ruh hâlinden kurtaracağını belirten şampiyon apoletli teknik adam, taraftarın sahada kavga eden bir Beşiktaş izleyeceğinin şimdiden garantisini verdi.

Sergen Yalçın'ın ayrılacak futbolcularla ilgili kararı Alanyaspor maçının ardına bıraktığı öğrenildi.


SAHAYA İNDİ

Sergen Yalçın, imzayı attıktan sonra siyah beyazlı idman tişörtünü giyip sahaya indi. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Yalçın, "Sahada savaşan bir takım istiyorum" dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
7 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
8 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
9 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
10 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
11 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
12 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
13 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
14 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
