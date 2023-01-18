Seren Ay Çetin: 'Amacım dünyada marka haline gelmek'

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin, uzun yıllar boyunca hafif sıkletin en iyi kadın boksörü olmak ve dünyada marka haline gelmek istediğini söyledi.Efsane isimler Muhammed Ali ve Mike Tyson'ın şampiyonluk yaşadığı WBC'de gümüş kemeri kazanan ilk Türk kadın boksör olarak tarihe geçen Seren Ay Çetin, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.Seren Ay Çetin, 18 Mart'ta İstanbul'da oynanacak eleme maçında İspanyol Mary Romero ile kozlarını paylaşacak. Türk boksör, bu müsabakayı kazandığı takdirde altın kemerin sahibi olabilmek için dünya 1 numarası Meksikalı Yulihan Luna'nın karşısına çıkmaya hak kazanacak.Kadıköy Boks Kulübünün sporcusu Seren Ay Çetin ile antrenörü Serdar Avcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Gümüş kemeri kazandıktan sonra Yulihan Luna ile karşılaşmak istediğini ancak bu meydan okumanın Meksikalı boksör tarafından kabul edilmediğini belirten Seren Ay Çetin, "Benimle oynamak isteyeceğini düşünmüştüm. Ben olsam öyle yapardım. İddialı biriyle oynamak için can atardım. Kimin gerçek şampiyon olduğunu göstermek isterdim. Kendisi göstermek istemedi ama ben ona göstereceğim. Kemeri kaybetmekten korktuğuna eminim. Ben altın kemeri eninde sonunda alacağım ve uzun bir süre de koruyacağım. Amacım dünyada marka haline gelmek. Uzun yıllar boyunca hafif sıkletin en iyi kadın boksörü olarak anılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Mary Romero'nun kariyerinde nakavt sonucu yenilgisinin bulunmadığını hatırlatan Seren Ay Çetin, "Antrenmanlarda bile nakavt hedefim var. İdmanda rakibimi nakavt edemiyorsam üzülüyorum. Mike Tyson'ı çok seviyorum. Maçımı izlemeye gelmesini istiyorum. Madison Square Garden'da dövüştüğümde ve beni takdir ettiği bir gecede kendisiyle tanışmak istiyorum. Onun gibi tüm maçlarımı nakavtla kazanmak istiyorum. Bu rakibim hiç nakavt olmadı. Bu, beni inanılmaz heyecanlandırıyor. İnşallah rakibimi ilk kez ben nakavt edeceğim." diye konuştu.Eleme müsabakasının Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde oynanacağının anımsatılması üzerine Seren Ay Çetin, "Bu tarih tesadüf değil. Biz seçtik. Bu bizi daha çok motive ediyor. Unutulmaz bir gün olacak. 'Çanakkale geçilmez, Seren Ay Çetin yenilmez.' Çok iddialı biriyim. Tüm sporculara örnek olmak istiyorum. 6 ay sonra dünya şampiyonluğu kemerini getiren ilk Türk sporcu olarak tarihe geçeceğim." değerlendirmesinde bulundu.Profesyonel boksun Türkiye'de yeterince tanınmamasından yakınan Seren Ay Çetin, sponsor desteği konusunda çağrıda bulundu.Zor şartlarda ve çok çalışarak bu noktaya geldiğine vurgu yapan 26 yaşındaki boksör, "Sponsorluk konusunda desteğe ihtiyacımız var. Profesyonel boks ülkemizde tanınmıyor. Bu eksikliğin en büyük sebebi de destek olmaması. Zor şartlarda buralara kadar geldik. Beni destekleyen Sani Konukoğlu'na teşekkür ederim. Böyle insanlar oldukça sporda başarı gelir." şeklinde görüş belirtti.Seren Ay Çetin'in antrenörü Serdar Avcı, altın kemerin sahibi Yulihan Luna'nın Türk boksör ile karşılaşmak istememesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:"WBC'de gümüş kemeri alarak tarih yazdık ve dünya şampiyonluğu maçına çıkmayı hak ettik. Dünya bir numarası Yulihan Luna, Seren Ay ile maça çıkmak istemedi. Unvanı koruma zamanı geldiğinde ilk 15'ten sporcu seçebiliyor. Daha kolay rakipler varken Seren Ay'ı istemiyor. 'Eleminatör' diye bir unvan var. WBC, 'Bu maçı alırsanız dünya şampiyonuyla unvan maçı zorunlu olur.' dedi. Bu müsabakanın kazananı, ABD'de dünya şampiyonu ile unvan maçına çıkacak. Bu müsabakayı da 18 Mart'a aldık. Sancaktepe Belediyesi'nin çok büyük desteği var. Maç, Sancaktepe'de oynayacak. Türk tarihi için önemli bir gün. İki zaferi bir arada yaşamak bizi çok mutlu edecek."WBC'de International Gümüş Kemer sahibi Serdar Avcı, Seren Ay'ın kariyerine başlama süreciyle ilgili şunları kaydetti:"Seren Ay Çetin, Kadıköy Boks Kulübüne ilk geldiği zamanlar çok hevesliydi. Birkaç kadın sporcumuz vardı. Çok istekliydi. Benim bir sporcu kadrom vardı. Birkaç kere onu, profesyonellerin çalıştığı alana girmemesi için uyardım. Ağlayarak eve gitmiş. Annesi ve babası geldi, kalbini kırmak istemedim ve 'Gel çalış' dedim. Bir gün boksörlerden birinin sakatlığı oldu. 'Eldivenleri giy ve gel. Bakayım.' dedim. Diğer sporcu bunu bayağı hırpaladı. Bir hafta, 10 gün gelmez diye düşündüm. Ama ertesi gün bir saat de erken gelmiş. Orada Seren Ay'a inandım. Bunda bu heves varsa olur dedim. Seren Ay'ı çalıştırmaya başladım. Kısa zamanda büyük işler yaptı. Amacımız Seren Ay'ı dünya şampiyonu yapmak ve bunu korumak."