Serdar Gürler'in sakatlık durumu açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Serdar Gürler'in sol diz ön çapraz bağında yırtık olduğu duyuruldu

Haber; AA
Serdar Gürler'in sakatlık durumu açıklandı
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06 Temmuz 2020 14:38
 Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Serdar Gürler'in sol diz ön çapraz bağında yırtık olduğu bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Gürler'in muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun tedavi sürecinin başladığı kaydedildi.



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