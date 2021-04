Şenol Can: 'Aytaç Kara atılmasın diye çıkardım'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Şenol Can, "Ligin en iyi takımı, ligi domine eden takım Beşiktaş, 3 puan aldığımız için sevinçliyiz. Artık rakiplerin önemi yok, son 10 maçta her maçtan puan ve puanlarla ayrılmak zorundaydık. Bu kadro kalitesinin ilk 8'i hedeflemesi gerekiyor. Yaşanan şanssızlıkları bir türlü sonuca yansıtamadık, bu maçta futbol şansı da yanımızdaydı, mutluyuz." dedi.



Halil Umut Meler'in maça atanmasına değinen teknik adam, "Futbolcu arkadaşlara da söyledim, bizim hakemle işimiz yok, sahaya odaklıydık biz. Hakemle ilgili sıkıntılar bizi ilgilendirmiyordu. Halil hocayı da tebrik ediyorum, hakem arkadaşlarımızın biraz daha rahat bırakılmasından yanayım. O da bugün gördüğünü çalmaya çalıştı." diye konuştu.



"AYTAÇ KIRMIZI GÖRMESİN DİYE ÇIKARDIM"



Beşiktaş'ın oyundan ihraç edilmesini istediği Aytaç Kara için konuşan genç hoca, "Aytaç sarı kartı gördükten sonra bir pozisyona daha girdi. Hakem takdir hakkını sarı kart kullanmamaktan yana kullandı. Ben riske girmek istemedim, Beşiktaş'a karşı 11'e 10 oynamak sıkıntı yaratacaktı, maçı ne olursa olsun 11'e 11 bitirmeliydik, o yüzden oyundan aldım." ifadelerini kullandı.



Koita'nın durumu sorulunca da Şenol Can, "Koita çok özel bir oyuncu, kalitesine de inanıyorum. Bu süreçte onunla görüştüm, bizim için çok değerli, kaliteli bir oyuncu. Arka adalesinde bir sıkıntı vardı, ilerleyen dakikalarda o yüzden kullanamadım. Umarım sıkıntılı bir dönem olmaz, ilerleyen zamanlarda onu kullanmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.