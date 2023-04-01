Semih Güler: 'Talihsiz bir gol yedik'

Adana Demirsporlu futbolcu Semih Güler, Galatasaray'a yenildikleri maçın ardından konuştu.



Semih Güler yaptığı açıklamda, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Galatasaray şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor, kazanmak istediklerini biliyorduk. Pozisyonlar bulduk ama atamadık." dedi.



Ayrıca, "86'da talihsiz bir gol yedik. 1-1'i ararken, penaltı ve ikinci gol oldu. Galatasaray deplasmanı her zaman zor. İyi dayandık ama olmadı. Önümüze bakacağız, Avrupa'ya gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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