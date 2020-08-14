Seko Fofana yeni adresini kendisi açıkladı

Bir dönem adı Atalanta ile anılan Seko Fofana, Fransa'ya transfer olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Seko Fofana yeni adresini kendisi açıkladı
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14 Ağustos 2020 18:25
Transferde adı Atalanta ile anılan orta saha oyuncusu Seko Fofana, yeni adresini açıkladı. Udineseli oyuncu, Fransa kulübü Lens'e transfer olmak istediğini belirtti.

25 yaşındaki oyuncu, Udinese'ye 2016 yılında katıldı ve 4 yılda 119 maçta forma giydi.

"UMARIM ANLAŞMA TAMAMLANIR"

Fofana yaptığı açıklamada; "Lens kulübüyle görüştüm. Beni ikna ettiler. Pek çok teklif vardı ama ben gerçekten Fransa'ya dönmek istediğimi biliyorum. Udinese'de harika bir 4 yıl geçirdim. umarım iki kulüp kısa zamanda anlaşmayı tamamlar" dedi.

Udinese, orta saha oyuncusu için 20 milyon avro teklifte bulundu.



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