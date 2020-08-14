Seko Fofana yeni adresini kendisi açıkladı

Transferde adı Atalanta ile anılan orta saha oyuncusu Seko Fofana, yeni adresini açıkladı. Udineseli oyuncu, Fransa kulübü Lens'e transfer olmak istediğini belirtti.



25 yaşındaki oyuncu, Udinese'ye 2016 yılında katıldı ve 4 yılda 119 maçta forma giydi.



"UMARIM ANLAŞMA TAMAMLANIR"



Fofana yaptığı açıklamada; "Lens kulübüyle görüştüm. Beni ikna ettiler. Pek çok teklif vardı ama ben gerçekten Fransa'ya dönmek istediğimi biliyorum. Udinese'de harika bir 4 yıl geçirdim. umarım iki kulüp kısa zamanda anlaşmayı tamamlar" dedi.



Udinese, orta saha oyuncusu için 20 milyon avro teklifte bulundu.



