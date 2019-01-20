Schuster'den Real Madrid'e sürpriz öneri

LÖW SÖZLEŞMESİNİ UZATTI ANCAK...

İspanyol devi Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster, Başkan Perez'e önerdiği hocayı açıkladı.İspanyol medyasında yer alan habere göre, 1980li yıllarda formasını giydiği ve 20017-08 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'e Alman futbol adamı sürpriz bir ismi tavsiye etti.Buna göre Schuster, Başkan Perez ile yaptığı konuşmada yaz ayında takımın başında geçirmesi için'ü önerdi.İspanyol basınına konuşan Schuster,dedi.Alman teknik adam, 2018 Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından takımını bırakmadı ve Milli Takım ile olan sözleşmesinin 2022'ye kadar uzattı. Ancak, Real Madrid Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Solari'ye bıraksa da, yeni hoca arayışlarına devam ettiği biliniyor.