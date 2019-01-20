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Schuster'den Real Madrid'e sürpriz öneri

Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster'den Real Madrid başkanı Florentino Perez'e sürpriz hoca teklifi geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schuster'den Real Madrid'e sürpriz öneri
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20 Ocak 2019 16:24
İspanyol devi Real Madrid'in eski teknik direktörlerinden Bernd Schuster, Başkan Perez'e önerdiği hocayı açıkladı.

İspanyol medyasında yer alan habere göre, 1980li yıllarda formasını giydiği ve 20017-08 sezonunda teknik direktörlüğünü yaptığı Real Madrid'e Alman futbol adamı sürpriz bir ismi tavsiye etti.

Buna göre Schuster, Başkan Perez ile yaptığı konuşmada yaz ayında takımın başında geçirmesi için Joachim Low'ü önerdi.

İspanyol basınına konuşan Schuster, "Bir etkinlikle Florentino Perez ile konuştum ve açıkça Joachim Low'ü, yazın takımın başına geçirmesi için önerdim. Bana şaşırmış bir şekilde bakarak tepki gösterdi ancak Almanlar Real Madrid'e çok saygı duyuyor. Real, geçtiğimiz yaz Löw ile çalışmak istediyse de bu beni şaşırmazdı ancak ben teklifimi sundum". dedi.

LÖW SÖZLEŞMESİNİ UZATTI ANCAK...

Alman teknik adam, 2018 Dünya Kupası'nda alınan başarısız sonucun ardından takımını bırakmadı ve Milli Takım ile olan sözleşmesinin 2022'ye kadar uzattı. Ancak, Real Madrid Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Solari'ye bıraksa da, yeni hoca arayışlarına devam ettiği biliniyor.



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