Schalke'ye destek: 'Kazanamama serisi bizim gururumuzdur'

"BU REKOR BİZİM GURURUMUZDUR"

SCHALKE ÖNÜNDEKİ 8 MAÇTAN 1'İNİ KAZANMALI

Bundesliga'da son olarak evinde Wolfsburg'a 2-0 mağlup olan ve bu sezon 8 maçta galibiyet çıkaramayan Schalke 04'ün kabus gibi gidişatı devam ediyor.Bundesliga'da geçen sezonla birlikte toplamda 24 maçta galibiyet alamayan Schalke 04'ün gidişatı, "kazanamama rekorunu" elinde bulunduran Tasmania Berlin'i "endişelendirmiş" durumda.Bundesliga'da 1965/66 sezonunda 31 maçlık kazanamama serisi olan Tasminia Berlin kulübünün CEO'su Almin Numic, "" diyerek Schalke'nin kazanması için destek verdiklerini söyledi.Numic, Alman basınına yaptığı açıklamada, "" ifadelerini kullandı.Schalke 04 bu kötü rekoru mutlaka kırmak istemiyordur, bunun için önlerinde galibiyet almaları gereken 8 maçlık bir fikstür var;Mönchengladbach (D)LeverkusenAugsburg (D)FreiburgBielefeldHertha Berlin (D)HOffenheimFrankfurt (D)