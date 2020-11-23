Schalke'ye destek: 'Kazanamama serisi bizim gururumuzdur'

Bundesliga'da son olarak evinde Wolfsburg'a 2-0 mağlup olan ve bu sezon 8 maçta galibiyet çıkaramayan Schalke 04'ün kabus gibi gidişatı devam ediyor.
Bundesliga'da geçen sezonla birlikte toplamda 24 maçta galibiyet alamayan Schalke 04'ün gidişatı, "kazanamama rekorunu" elinde bulunduran Tasmania Berlin'i "endişelendirmiş" durumda.
"BU REKOR BİZİM GURURUMUZDUR"
Bundesliga'da 1965/66 sezonunda 31 maçlık kazanamama serisi olan Tasminia Berlin kulübünün CEO'su Almin Numic, "Bu rekor bizim gururumuzdur" diyerek Schalke'nin kazanması için destek verdiklerini söyledi.
Numic, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Almanya'da herkes Tasmania'yı bilir. Sezon başladığında her spor programında bu rekorla adımız geçer, bedavaya basında yer alırız. Böyle devam etmesini istiyoruz. Bu rekor 10 yıllardır bizde, Tasmania'nın kimliğinde var" ifadelerini kullandı.
SCHALKE ÖNÜNDEKİ 8 MAÇTAN 1'İNİ KAZANMALI
Schalke 04 bu kötü rekoru mutlaka kırmak istemiyordur, bunun için önlerinde galibiyet almaları gereken 8 maçlık bir fikstür var;
Mönchengladbach (D)
Leverkusen
Augsburg (D)
Freiburg
Bielefeld
Hertha Berlin (D)
HOffenheim
Frankfurt (D)
Bundesliga'da geçen sezonla birlikte toplamda 24 maçta galibiyet alamayan Schalke 04'ün gidişatı, "kazanamama rekorunu" elinde bulunduran Tasmania Berlin'i "endişelendirmiş" durumda.
"BU REKOR BİZİM GURURUMUZDUR"
Bundesliga'da 1965/66 sezonunda 31 maçlık kazanamama serisi olan Tasminia Berlin kulübünün CEO'su Almin Numic, "Bu rekor bizim gururumuzdur" diyerek Schalke'nin kazanması için destek verdiklerini söyledi.
Numic, Alman basınına yaptığı açıklamada, "Almanya'da herkes Tasmania'yı bilir. Sezon başladığında her spor programında bu rekorla adımız geçer, bedavaya basında yer alırız. Böyle devam etmesini istiyoruz. Bu rekor 10 yıllardır bizde, Tasmania'nın kimliğinde var" ifadelerini kullandı.
SCHALKE ÖNÜNDEKİ 8 MAÇTAN 1'İNİ KAZANMALI
Schalke 04 bu kötü rekoru mutlaka kırmak istemiyordur, bunun için önlerinde galibiyet almaları gereken 8 maçlık bir fikstür var;
Mönchengladbach (D)
Leverkusen
Augsburg (D)
Freiburg
Bielefeld
Hertha Berlin (D)
HOffenheim
Frankfurt (D)