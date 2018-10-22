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Schalke'de Galatasaray maçı öncesi kaleci şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Schalke 04'ün tecrübeli kalecisi Ralf Fahrmann, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke'de Galatasaray maçı öncesi kaleci şoku!
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22 Ekim 2018 15:31
Schalke 04'te Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin deneyimli kalecisi Ralf Fahrmann, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçında sahadaki yerini alamayacak.

Schalke'den yapılan açıklamada Werder Bremen maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Ralf Fahrmann, İstanbul'a götürülmeyecek. 

Twitter adresinden sakatlığı duyuran Schalke, ''Çabuk iyileş kaptan!'' paylaşımında bulundu.

FAHRMANN YERİNE 22'LİK KALECİ

Galatasaray maçında Alman ekibinin kalesini Fahrmnann yerine Alexander Nübel'ün koruması bekleniyor. 2015'ten beri Schalke'de olan ve bu süre içerisinde sadece geçen hafta Werder Bremen karşısında ilk 11'de oynayan 22 yaşındaki kaleci, o maçtan önce sadece 2 maçta kalede forma şansu bulmuştu.

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