'temaçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin deneyimli kalecisi, sakatlığı nedeniyle'nde oynanacak Galatasaray maçında sahadaki yerini alamayacak.Schalke'den yapılan açıklamada Werder Bremen maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Ralf Fahrmann, İstanbul'a götürülmeyecek.Twitter adresinden sakatlığı duyuran Schalke, ''Çabuk iyileş kaptan!'' paylaşımında bulundu.Galatasaray maçında Alman ekibinin kalesini Fahrmnann yerine Alexander Nübel'ün koruması bekleniyor. 2015'ten beri Schalke'de olan ve bu süre içerisinde sadece geçen hafta Werder Bremen karşısında ilk 11'de oynayan 22 yaşındaki kaleci, o maçtan önce sadece 2 maçta kalede forma şansu bulmuştu.