Schalke 04'te Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. Alman ekibinin deneyimli kalecisi Ralf Fahrmann, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçında sahadaki yerini alamayacak.
Schalke'den yapılan açıklamada Werder Bremen maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Ralf Fahrmann, İstanbul'a götürülmeyecek.
Twitter adresinden sakatlığı duyuran Schalke, ''Çabuk iyileş kaptan!'' paylaşımında bulundu.
FAHRMANN YERİNE 22'LİK KALECİ
Galatasaray maçında Alman ekibinin kalesini Fahrmnann yerine Alexander Nübel'ün koruması bekleniyor. 2015'ten beri Schalke'de olan ve bu süre içerisinde sadece geçen hafta Werder Bremen karşısında ilk 11'de oynayan 22 yaşındaki kaleci, o maçtan önce sadece 2 maçta kalede forma şansu bulmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Schalke'den yapılan açıklamada Werder Bremen maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlanan Ralf Fahrmann, İstanbul'a götürülmeyecek.
Twitter adresinden sakatlığı duyuran Schalke, ''Çabuk iyileş kaptan!'' paylaşımında bulundu.
FAHRMANN YERİNE 22'LİK KALECİ
Galatasaray maçında Alman ekibinin kalesini Fahrmnann yerine Alexander Nübel'ün koruması bekleniyor. 2015'ten beri Schalke'de olan ve bu süre içerisinde sadece geçen hafta Werder Bremen karşısında ilk 11'de oynayan 22 yaşındaki kaleci, o maçtan önce sadece 2 maçta kalede forma şansu bulmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın