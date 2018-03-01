Satranççılar Antalya'da kampa girdi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen kamp, Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kampa katılan 195 sporcu, eğitime tabi tutulacak.
Kamp süresince TSF Altyapı Geliştirme Grubu Başkanı Yakup Erturan'ın yanı sıra çok sayıda antrenör sporculara ders verecek.
Türk satrancının güçlenmesi amacıyla düzenlenen kamp, 4 Mart'ta sona erecek.
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Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kampa katılan 195 sporcu, eğitime tabi tutulacak.
Kamp süresince TSF Altyapı Geliştirme Grubu Başkanı Yakup Erturan'ın yanı sıra çok sayıda antrenör sporculara ders verecek.
Türk satrancının güçlenmesi amacıyla düzenlenen kamp, 4 Mart'ta sona erecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın