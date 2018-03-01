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Satranççılar Antalya'da kampa girdi

Türkiye Satranç Federasyonunun düzenlediği kampa 195 sporcu katıldı

Kaynak: AA
Satranççılar Antalya'da kampa girdi
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01 Mart 2018 14:06
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen kamp, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen kampa katılan 195 sporcu, eğitime tabi tutulacak.

Kamp süresince TSF Altyapı Geliştirme Grubu Başkanı Yakup Erturan'ın yanı sıra çok sayıda antrenör sporculara ders verecek.

Türk satrancının güçlenmesi amacıyla düzenlenen kamp, 4 Mart'ta sona erecek.

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