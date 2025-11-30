30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
17:00
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
18:45
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
0-03'
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
0-02'
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
19:15
30 Kasım
Le Havre-Lille
19:15
30 Kasım
Angers-Lens
19:15
30 Kasım
Strasbourg-Brest
17:00
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
17:00
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
18:15
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
0-132'
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
19:30
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
17:05
30 Kasım
N. Forest-Brighton
17:05
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
17:05
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-272'
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
19:30
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
17:30
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
2-031'
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Sarıyer, Bandırmaspor'u penaltı golüyle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer, Bandırmaspor'u 83. dakikada Adrien Regattin'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

30 Kasım 2025 15:28 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 15:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Sarıyer sahasında Bandırmaspor'u ağırladı.
 
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
 
Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı.
 
BANDIRMASPOR 7 MAÇ SONRA MAĞLUP
 
Bu sonuçla birlikte Sarıyer 14 puana yükselirken, ligde 7 maç sonra mağlup olan Bandırmaspor 23 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Bodrumspor'u konuk edecek.
 
Stat: Yusuf Ziya Öniş
 
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Oğuzhan Kocaçoban
 
SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 72 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Regattin), Anziani (Dk. 90+3 Eşref Korkmazoğlu), Urie (Dk. 87 Fethi Özer), Baran Engül (Dk. 90+3 Ozan Sol)
 
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Bacuna, Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak (Dk. 90+2 Cem Türkmen), N'Dongala (Dk. 71 Samake), Mulumba (Dk. 87 Enes Çinemre), Emirhan Acar (Dk. 90+2 Topalli), Tanque, Muhammed Gümüşkaya
 
Goller: Dk. 83 Regattin (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)
 
Sarı kartlar: Dk. 34 Tanque, Dk. 42 Mulumba ve N'Dongala (Bandırmaspor), Dk. 42 Fatih Kurucuk, Dk. 90 Traore (SMS Grup Sarıyer)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
