Sarıyer, Bandırmaspor'u penaltı golüyle devirdi

Trendyol 1. Lig 15. hafta maçında Sarıyer sahasında Bandırmaspor'u ağırladı.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golü 83. dakikada penaltıdan Adrien Regattin attı.
BANDIRMASPOR 7 MAÇ SONRA MAĞLUP
Bu sonuçla birlikte Sarıyer 14 puana yükselirken, ligde 7 maç sonra mağlup olan Bandırmaspor 23 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Sarıyer deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Bandırmaspor ise Bodrumspor'u konuk edecek.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Kürşathan Akın, Oğuzhan Kocaçoban
SMS Grup Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Dk. 72 Oğuzhan Yılmaz), Fatih Kurucuk, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara, Emre Yeşilyurt (Dk. 72 Regattin), Anziani (Dk. 90+3 Eşref Korkmazoğlu), Urie (Dk. 87 Fethi Özer), Baran Engül (Dk. 90+3 Ozan Sol)
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Bacuna, Atınç Nukan, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak (Dk. 90+2 Cem Türkmen), N'Dongala (Dk. 71 Samake), Mulumba (Dk. 87 Enes Çinemre), Emirhan Acar (Dk. 90+2 Topalli), Tanque, Muhammed Gümüşkaya
Goller: Dk. 83 Regattin (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 34 Tanque, Dk. 42 Mulumba ve N'Dongala (Bandırmaspor), Dk. 42 Fatih Kurucuk, Dk. 90 Traore (SMS Grup Sarıyer)