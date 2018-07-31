Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'da yüksek maaşı nedeniyle sorun yaşanan Samuel Eto'o'nun yeni durağı Fransa olabilir.Fransız basını, dünyaca ünlü Kamerunlu golcüye Fransa Ligue 1'den iki takımın talip olduğunu öne sürdü.Kamerunlu golcü Eto'o'ya yakın bir kaynak, yıldız santrforun vereceği kararın finansal değil sportif olacağını belirtti.Öte yandan kısa bir süre önce Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Eto'o'nun problemi var. Maddi açıdan aldığı ücret takımdaki dengeyi bozuyor. Yönetim de bu duruma sıcak bakmıyor. Ne olacağı belli değil şimdilik. Jahovic ve Yatabare'den çok memnunuz. Mücahit'i istemeyen takım yok. Eto'o'nun durumuna göre onun hakkında karar vereceğiz. Eto'o'nun oyunculuğuyla ilgili bir sıkıntı yok. Yalnızca maddi bir problem var. Onun da haklı olarak mukavelesi bulunuyor. Ancak kulübün de bence onu verecek gücü yok. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Geçen gün ona da dedim... Antalya'ya gidiyoruz, Eto'o problemi. Konya'ya geliyoruz yine Eto'o problemi. Sorun da hep aynı, maddi konular. Böyle söyleyince gülüyor o da. Adamın elinde kontrat var sonuçta." açıklamasını yaptı.