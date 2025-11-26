26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Saint-Gilloise Başkanı: "Kalp atışım 200'e çıktı"

Saint-Gilloise Başkanı Alex Muzio, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 26 Kasım 2025 11:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Saint-Gilloise Başkanı: 'Kalp atışım 200'e çıktı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Royale Union Saint-Gilloise Başkanı Alex Muzio, Galatasaray'a karşı 1-0 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçının ardından konuştu.

Alex Muzio, "Daha fazla gurur duyamazdım. Çünkü bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Bundan daha gururlu olamazdım. Gerçekten çok iyiydik. Olgun bir futbol oynadık, özellikle topsuz oyuncu. Maç boyunca sürekli enerjimiz yüksekti." dedi.

"O AN KALP ATIŞIM 200'E ÇIKTI"


Davinson Sanchez'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon hakkındaki soruya Muzio, "Kalp atışım 200'e çıktı, kötü oldum ama şimdi iyiyim. Çok yoğundu. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. Futbolda her şey bir saniyede değişebilir. Oyuncularıma güveniyordum ama maçın sonlarında bir top gelir ve her şey olabilir..." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCU OLSAN TOPU HEMEN VERMEK İSTERSİN"

İstanbul'daki atmosfer hakkındaki soruya Muzio, "Atmosfer çok zorluydu. Bunu daha önce hiç yaşamadım. Rangers deplasmanında durum farklıydı. Daha fazla öfke, nefret vardı. Ama burada... Bir oyuncu olarak topu almak ve hemen ardından ıslıklamaların, yuhalamaların başlayacağını bilmek gerçekten zor olmalı. Top uzaklaştığı anda yuhalama da duruyor. Neredeyse topu vermek istiyorsun. ama hayır, futbolcularımız çok sakin kaldı." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.