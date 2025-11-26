Saint-Gilloise Başkanı: 'Kalp atışım 200'e çıktı'

Royale Union Saint-Gilloise Başkanı Alex Muzio, Galatasaray'a karşı 1-0 kazandıkları UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçının ardından konuştu.
Alex Muzio, "Daha fazla gurur duyamazdım. Çünkü bunu daha önce hiç yaşamamıştım. Bundan daha gururlu olamazdım. Gerçekten çok iyiydik. Olgun bir futbol oynadık, özellikle topsuz oyuncu. Maç boyunca sürekli enerjimiz yüksekti." dedi.
"O AN KALP ATIŞIM 200'E ÇIKTI"
Davinson Sanchez'in son dakikalarda kaçırdığı pozisyon hakkındaki soruya Muzio, "Kalp atışım 200'e çıktı, kötü oldum ama şimdi iyiyim. Çok yoğundu. Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. Futbolda her şey bir saniyede değişebilir. Oyuncularıma güveniyordum ama maçın sonlarında bir top gelir ve her şey olabilir..." ifadelerini kullandı.
"FUTBOLCU OLSAN TOPU HEMEN VERMEK İSTERSİN"
İstanbul'daki atmosfer hakkındaki soruya Muzio, "Atmosfer çok zorluydu. Bunu daha önce hiç yaşamadım. Rangers deplasmanında durum farklıydı. Daha fazla öfke, nefret vardı. Ama burada... Bir oyuncu olarak topu almak ve hemen ardından ıslıklamaların, yuhalamaların başlayacağını bilmek gerçekten zor olmalı. Top uzaklaştığı anda yuhalama da duruyor. Neredeyse topu vermek istiyorsun. ama hayır, futbolcularımız çok sakin kaldı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
