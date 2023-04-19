Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 13:00

Saadet Partisi milletvekili kesin aday listesi 2023 | Saadet Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?

Saadet Partisi milletvekili kesin aday listesi belli oluyor. Saadet Partisi milletvekili adayları kesin listesi için gözler YSK'da. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde Saadet Partisi Milletvekili kesin aday listesi belli oldu. Saadet Partisi Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekili adayları kesin listesi belli oldu. İşte Saadet Partisi milletvekili kesin aday listesi 2023 | Saadet Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?

Saadet Partisi milletvekili kesin aday listesi 2023 | Saadet Partisi milletvekili adayları kesin listesi belli oldu mu?
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28. Dönem İYİ Parti milletvekili adayları listesi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçimler için YSK'nın takvimi işlemeye devam ediyor. Buna göre Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimine göre bugün milletvekili aday listeleri kesinleşecek. Yapılan itirazların bugün sona ereceği ve kesin aday listeleri belirlenecek. Bundan sonraki seçim takvimindeki süreçte ise 27 Nisan Perşembe günü Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
SAADET PARTİSİMİLLETVEKİLİ KESİN ADAY LİSTESİ 2023 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


CHP listelerinden aday olan Saadet Partili isimler

1. Birol Aydın/İstanbul-1 Sıra: 5

2. Hasan Bitmez/Kocaeli Sıra: 4

3. Mahmut Arıkan/Kayseri Sıra: 2

4. Mesut Doğan/Ankara-3 Sıra: 3

5. Bülent Kaya/İstanbul-3 Sıra: 7

6. Mehmet Karaman/Samsun Sıra: 2

7 Mustafa Kaya/İstanbul-2 Sıra: 5

8. Necmettin Çalışkan/Hatay Sıra: 4

9. Şerafettin Kılıç/Antalya Sıra:5

10. Mehmet Atmaca/Bursa-1 Sıra:3

11. Fatih Aydın/Afyonkarahisar Sıra:2

12. Abdullah Akın/Elazığ Sıra: 2

13. Ahmet Sunar/Kütahya Sıra:2

14. Hüseyin Yıldızhan/Isparta Sıra: 3

15. Abdurrahman Ergin/Diyarbakır Sıra:3

16. Ahmet Toklucuoğlu/Ordu Sıra:3

17. Doç. Dr. Murat Ozan/Erzurum Sıra:2

18. Serdar Atalay/Bingöl:1

19. Mehmet İslam/Gaziantep Sıra:9

20. Ali Fethi Gürler/Sakarya Sıra:7

21. Abdullah Direk/Şanlıurfa Sıra:8

22. Muhammet Yıldız/Rize Sıra:3

23. Seyit Ahmet Güher/Çorum Sıra:4
 
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Saadet Partisi
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