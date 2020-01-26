Hollanda Eredivisie'nin 20. haftasında Groningen ile Ajax karşı karşıya geldi. Euroborg'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Groningen, 2-1'lik skorla kazandı.Groningen, 16. dakikada Sierhuis ile öne geçti. Lundqvist, 52. dakikada farkı ikiye çıkardı.Ajax, 72. dakikada Donny van de Beek ile farkı 1'e indirdi. Maç sonundaki büyük baskı ise puana yetmedi.Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.Ligde 3. mağlubiyetini alan Ajax, 47 puanda kaldı. Groningen ise 29 puana yükseldi.Groningen, gelecek hafta PEC Zwolle'ye konuk olacak. Ajax ise sahasında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak.