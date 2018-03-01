Rummenigge'den Beşiktaş ve İstanbul sözleri

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, kulüp televizyonuna verdiği röportajında Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaile oynayacakları maç konusunda da konuştu.Karl-Heinz Rummenigge, İstanbul'daki rövanş öncesi önemli bir avantajları olduğunu söylerken, yine de temkinli konuştu.İlk maçta Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih'in CEO'su Rummenigge, rövanşla ilgiliifadelerini kullandı.Bundesliga'da farklı şekilde lider olmaları hakkında da konuşan Rummenigge,dedi.Beşiktaş, 14 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İstanbul'da Bayern Münih'i konuk edecek.