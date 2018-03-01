Rummenigge'den Beşiktaş ve İstanbul sözleri

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, kulüp televizyonuna verdiği röportajında Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Beşiktaş ile oynayacakları maç konusunda da konuştu.
Karl-Heinz Rummenigge, İstanbul'daki rövanş öncesi önemli bir avantajları olduğunu söylerken, yine de temkinli konuştu.
İlk maçta Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih'in CEO'su Rummenigge, rövanşla ilgili ''Şampiyonlar Ligi'nde kapıyı sonuna kadar açtık ama İstanbul'a futbolda her şeyin mümkün olduğunu bilerek gideceğiz'' ifadelerini kullandı.
Bundesliga'da farklı şekilde lider olmaları hakkında da konuşan Rummenigge, ''Matematiksel olarak garantilemeden kesinlikle sevinmeyeceğiz. Bu konuda tecrübeliyiz'' dedi.
Beşiktaş, 14 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İstanbul'da Bayern Münih'i konuk edecek.
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Karl-Heinz Rummenigge, İstanbul'daki rövanş öncesi önemli bir avantajları olduğunu söylerken, yine de temkinli konuştu.
İlk maçta Beşiktaş'ı 5-0 mağlup eden Bayern Münih'in CEO'su Rummenigge, rövanşla ilgili ''Şampiyonlar Ligi'nde kapıyı sonuna kadar açtık ama İstanbul'a futbolda her şeyin mümkün olduğunu bilerek gideceğiz'' ifadelerini kullandı.
Bundesliga'da farklı şekilde lider olmaları hakkında da konuşan Rummenigge, ''Matematiksel olarak garantilemeden kesinlikle sevinmeyeceğiz. Bu konuda tecrübeliyiz'' dedi.
Beşiktaş, 14 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İstanbul'da Bayern Münih'i konuk edecek.
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