New York Knicks guardı Derrick Rose, Phoenix Suns'ın kendisiyle ilgilenmesi sonrası, Knicks ile serbest kalması üzerine herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.



Rose, serbest kalmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda şu açıklamaları yaptı:



"Hayır, bu konuda kimseyle konuşmadım. Hiç aklımdan geçirmedim bile. Şu anda buradaki işime odaklanmış durumdayım. Hiç aklıma gelmeyen ve onlarla konuşmadığım bir şey üzerine düşünmek de biraz zor."



Sezon başında New York rotasyonundan çıkarılmış olan Rose, 2023-24 sezonu için 15,6 milyon dolarlık takım opsiyonlu olan kontratıyla bu sezon 14,5 milyon dolar kazanıyor.





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