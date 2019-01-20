  •  
    Ve Jose ilk kez açıkladı! "Üç teklif birden geldi..."
  •  
    Bonservis:7.5M€+pay G.Saray transferi bitirdi
  •  
    G.Saray'ın golcüsü için canlı yayında tarih verdi
  •  
    Ve Şenol Güneş çıldırdı! Transfer? Şaşırdınız mı?
  •  
    Moses, Kadıköy yolcusu İşte anlaşmanın şartları

Ronaldo, Marcelo'yu Juve'ye ayartıyor

Sezon başında Real Madrid'den 100 milyon euro bedelle Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ronaldo, Marcelo'yu Juve'ye ayartıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2019 16:08
İtalya Serie A devi Juventus'u Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Marcelo'yu takımına gelmesi ayartmaya çalışıyor.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Ronaldo, Real Madrid'de ki en yakın arkadaşı olan Marcelo'nun Juventus'a transfer olması için sürekli olarak telefonda konuşuyor ve Brezilyalı yıldızı ikna etmeye çalışıyor. 

Eylül 2017'de Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından kariyerini İspanyol devinde sonlandırmak istediğini söylemesine karşın Marcelo'nun tutumunun olası transfer için olumlu olduğu belirtildi.

HENÜZ GİRİŞİM YOK

Öte yandan henüz iki kulüp arasında bi transfer diyaloğunun olmadığı ancak Ronaldo'nun, Marcelo tranferinin gerçekleşmesi için kısa zamanda Juventus Başkanı Agnelli ile irtibata geçeceği aktarıldı.

RONALDO'YA DUYGUSAL VEDA

Marcelo, Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlamıştı. 

İşte o yazı;

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Cris! Hoşçakal deme zamanı ... Yemin ederim, bu günün geleceğini hiç düşünmemiştim! Hayatta sonsuz bir şey yoktur. Umarım yeni yolculuğunda çok mutlu olursun. Birlikte neredeyse 10 yıl oldu. 10 yıllık neşe, iyi futbol, zafer, yenilgi ve harika anlar! Senden çok şey öğrendim. Senin özverin, bir sporcuda gördüğüm en inanılmaz özellik. Sana ve güzel ailene en iyisini diliyorum. Maç öncesi sohbetlerimizi, doğru skor tahminlerini, tecrübenle bizi yönlendirişini ve gençlere olan sevgini çok özleyeceğim. Seninle oynama fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı buluyorum, bunu en iyi oyuncu olduğun için değil, olduğun kişi için söylüyorum. Emekli olduğumda bir barda oturup bira içip insanlara hikayelerimizi anlatıp fotoğraflarımızı göstereceğim."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için