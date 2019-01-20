Ronaldo, Marcelo'yu Juve'ye ayartıyor

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RONALDO'YA DUYGUSAL VEDA

İtalya Serie A devi Juventus'u Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den eski takım arkadaşı Marcelo'yu takımına gelmesi ayartmaya çalışıyor.İtalyan medyasında yer alan habere göre, Ronaldo, Real Madrid'de ki en yakın arkadaşı olan Marcelo'nun Juventus'a transfer olması için sürekli olarak telefonda konuşuyor ve Brezilyalı yıldızı ikna etmeye çalışıyor.Eylül 2017'de Real Madrid ile yeni sözleşme imzalamasının ardından kariyerini İspanyol devinde sonlandırmak istediğini söylemesine karşın Marcelo'nun tutumunun olası transfer için olumlu olduğu belirtildi.Öte yandan henüz iki kulüp arasında bi transfer diyaloğunun olmadığı ancak Ronaldo'nun, Marcelo tranferinin gerçekleşmesi için kısa zamanda Juventus Başkanı Agnelli ile irtibata geçeceği aktarıldı.Marcelo, Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlamıştı."Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Cris! Hoşçakal deme zamanı ... Yemin ederim, bu günün geleceğini hiç düşünmemiştim! Hayatta sonsuz bir şey yoktur. Umarım yeni yolculuğunda çok mutlu olursun. Birlikte neredeyse 10 yıl oldu. 10 yıllık neşe, iyi futbol, zafer, yenilgi ve harika anlar! Senden çok şey öğrendim. Senin özverin, bir sporcuda gördüğüm en inanılmaz özellik. Sana ve güzel ailene en iyisini diliyorum. Maç öncesi sohbetlerimizi, doğru skor tahminlerini, tecrübenle bizi yönlendirişini ve gençlere olan sevgini çok özleyeceğim. Seninle oynama fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı buluyorum, bunu en iyi oyuncu olduğun için değil, olduğun kişi için söylüyorum. Emekli olduğumda bir barda oturup bira içip insanlara hikayelerimizi anlatıp fotoğraflarımızı göstereceğim."