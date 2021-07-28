Roger Schmidt: 'Türkiye'den teklif almadım'

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledikleri maçın ardından konuştu.



Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyleyen Alman hoca, "Galibiyetten mutluyuz. Beklediğimiz gibi oldu, Galatasaray presle başladı ve ve biz geride iyi durduk. Sonra ileri çıkmaya başladık ve golden sonra daha iyi oynadık. Galibiyeti hak ettik. İyi oynadık. Zordu ama başardık." dedi.



Galatasaray'ın zorlu bir eşleşme olduğunu kaydeden Schmidt, "Galatasaray eşleşmesi zor geçti. İyi bir iş çıkardık. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki elemeler için elimizden geleni yapacağız. PSV de büyük bir takım, genç oyuncularımız için de iyi tecrübe oldu." diye konuştu. PSV'nin maç sonunda yaptığı "Small club, big result" paylaşımının anlamı sorulan Schmidt, "Eindhoven çok büyük bir şehir değil, İstanbul'a göre küçük. Bizin için gurur verici ama o mesajla ilgili detaylı bir yorumum yok." cevabını verdi.



"Bugüne kadar herhangi bir Türk takımından teklif almadım." diyen Schmidt, "Boğaz Turu harikaydı. Normalde 1 gün vaktimiz oluyor, bu kez 2 gün vaktimiz vardı. Güzel bir tekne turu oldu. İstanbul'u beğeniyorum." mesajını verdi.



Muslera'nın iyi bir kaleci olduğunu da vurgulayan antrenör, "Fernando Muslera çok kaliteli bir kaleci ama ilk maçta gününde değil. Şampiyonlar Ligi'ne güzel başladık. Umarım bu şekilde devam ederiz." diyerek sözlerini noktaladı.



