Rıdvan Dilmen: "Üç gün üç gece oynansa yine Başakşehir kazanır"

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Rıdvan Dilmen: 'Üç gün üç gece oynansa yine Başakşehir kazanır'
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17 Ekim 2020 22:04
Rıdvan Dilmen, Başakşehir - Trabzonspor maçının ardından NTV'de değerlendirmelerde bulundu ve Başakşehir ile Trabzonspor arasında çok ciddi bir kadro kalitesi farkı olduğunu dile getirdi.

"Bu maç üç gün üç gece oynansa Başakşehir kazanırdı" diyen Dilmen, "İki takım uykusuzluğa dayansa ve maç üç gün üç gece oynansa Başakşehir kazanırdı. Mert'in iki-üç tane kritik kurtarışı var ama Başakşehir başından sonuna kadar üstündü. Maçtan önce zaten kadrolara ve yedeklere baktığınız zaman en fanatik Trabzonsporlu bile Başakşehir bizden daha iyi takım der. Başakşehir'in kadro kalitesi çok yüksek. Başakşehir'in golcü sıkıntısı var, bir golcü transferi gerekiyordu, yapmadılar" dedi.



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