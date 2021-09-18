Rıdvan Dilmen: "Futbolculuğunda bu kadar yorulmadı"

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 2-0 geriden gelip 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

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Rıdvan Dilmen: 'Futbolculuğunda bu kadar yorulmadı'
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18 Eylül 2021 21:35

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