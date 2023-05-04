Haber Tarihi: 04 Mayıs 2023 10:52 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2023 10:52

Resmi Gazete'de bugün (4 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 4 Mayıs 2023 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 4 Mayıs 2023 tarihli ve 32180 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün (4 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları)
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4 Mayıs 2023 tarihli ve 32180 Sayılı Resmi Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/267, 268)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

–– Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) ile İlgili 2023/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

–– Gediz Havzası Eylem Planı ile İlgili 2023/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2022/142, K: 2023/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2022/140, K: 2023/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/53, K: 2023/49 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2023/18, K: 2023/57 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/156, K: 2023/58 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/48, K: 2023/72 Sayılı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 2, 4, 7 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

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