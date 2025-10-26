Real Madrid Barcelona maçı bedava S Sport yayını izle

Real Madrid Barcelona maçı şifresiz S Sports izle!
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
NE DEDİ: ARDA GÜLER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juentus'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan milli yıldız, "Maçın adamı olmak mı? Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma ve bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyorum. Harika bir performans sergiledik ve üç puanı aldık. Şimdi El Clasico'da Barcelona'yı yenmek için savaşacağız." dedi. EDİTÖR YORUMU
Real Madrid sezona kusursuza yakın bir istikrarla başladı. Xabi Alonso'nun oyun disiplini, topa hükmeden anlayışı ve takımın evinde yakaladığı özgüven, bu El Clasico'nun da belirleyici unsuru olabilir. Barcelona'nın sakatlıklarla boğuştuğu, hücumda net bir plan oluşturmakta zorlandığı bu dönemde, Bernabeu atmosferi Real Madrid için büyük bir avantaj. Tahminim: Real Madrid, El Clasico'yu kazanarak hem liderliğini hem de psikolojik üstünlüğünü pekiştirir. [Arda Uzunoğlu] SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 18.15'te başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Maç öncesi, sonrası ve sırasında tüm gelişmeler anbean Sporx'te olacak.
REAL MADRID İLK 11'İ
Courtois, Valverde, Militao, Huıjsen, Carreras, Tchouameni, Arda, Camavinga, Bellingham, Mbappe, Vinicius Jr. BARCELONA İLK 11'İ
Szczesny, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin, Rashford, Ferran. EKSİKLER: REAL MADRID
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Daniel Ceballos, Trent Alexander Arnold, David Alaba ve Antonio Rüdiger dev maçta forma giyemeyecek. EKSİKLER: BARCELONA
Barcelona'da ise Daniel Olmo, Jules Kounde, Raphinha, Robert Lewandowski, Joan Garcia ve Gavi sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. FORM DURUMU: REAL MADRID
12 maçta 11 galibiyet, 1 yenilgi alan Real Madrid, 24 puanla lider konumda. Real Madrid, bu sezon evinde oynadığı 6 maçı kazandı. Real, sadece Atletico Madrid'e puan kaybetti. Şu ana dek Xabi Alonso'nun öğrencilerini bu sezon ligde mağlup edebilen tek takım Atletico Madrid oldu. FORM DURUMU: BARCELONA
Barcelona, ligde oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı ve 22 puanla 2. sırada yer alıyor.Katalan devi, ligde deplasmanda Rayo Vallecano ile berabere kalırken, Sevilla'ya konuk olduğu maçta da puan kaybetti.Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde sahasında ağırladığı PSG'ye yenildi. NE DEDİ: XABI ALONSO
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, ligde Barcelona'ya oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Bir El Clasico her zaman özeldir. Bu, sezonun ve yeni projemizin ilk Clasico'su. İstiyoruz ki stat büyük maçların enerjisine sahip olsun, taraftarlarımız bizi itsin, o titreşimi hissedelim. Böylece sonunda onlarla birlikte kutlayabilelim."Zor, tempolu ve her açıdan yoğun bir maç olacak. Oyuncuların enerji seviyesi çok önemli. Her an farklı bir senaryo yaşanabilir. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve oyunun her yönünde üst seviyede rekabet etmeliyiz. Juventus maçında forma giyemeyen oyuncuların çoğu döndü. İlk 11 kafamda net, ama her oyuncu hazır. Kadroda olan herkes sahaya çıkabilir. Kararlarımız hem taktiksel hem de zihinsel ihtiyaçlara göre olacak. Atletico derbisinden sonra gelişiyoruz. Mental ve fiziksel olarak iyi durumdayız. 12 maçlık süreçte önemli bir ilerleme kaydettik. Hala gelişim alanlarımız var ama şu an sadece Clasico'ya odaklandık." NE DEDİ: MARCUS SORG
Barcelona yardımcı antrenörü Marcus Sorg, teknik direktör Hansi Flick'in cezası nedeniyle El Clasico öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Bernabeu'de ne olacağını asla bilemezsiniz, orada her şey mümkün. Çok fazla duygu var, biz buna hazırlıklıyız.Topla ve topsuz baskıyı iyi yapmalı, doğru zamanda öne çıkmalıyız. Ancak oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz, bu bize yardımcı olmaz. Flick takımın en önemli parçası. Onun yokluğunu elbette hissedeceğiz ama elimizden gelenin en iyisini yapıp bu durumu en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Rakip forvetlerin davranışları üzerine konuştuk, her zaman yaparız. Vinícius ve Mbappe'ye karşı da hazırlıklıyız.Bu tür maçlar yüzde 50'ye 50'dir. Sahada kim daha iyi performans gösterirse, kazanan o olur."