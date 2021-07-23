Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Adam Hanga'yı kadrosuna kattı

İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga'yı renklerine bağladı.
Real Madrid Kulübü, 32 yaşındaki kısa forvet Hanga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Baskonia'da sergilediği performansla dikkati çeken Hanga, 2017'de Barcelona'ya transfer olmuştu. Hanga, Barcelona kariyerinde bir lig ve 3 Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Geçen sezon Barcelona ile final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 41 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, 4,6 sayı, 2,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.
Real Madrid Kulübü, 32 yaşındaki kısa forvet Hanga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Baskonia'da sergilediği performansla dikkati çeken Hanga, 2017'de Barcelona'ya transfer olmuştu. Hanga, Barcelona kariyerinde bir lig ve 3 Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
Geçen sezon Barcelona ile final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 41 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, 4,6 sayı, 2,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.