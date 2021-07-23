Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Adam Hanga'yı kadrosuna kattı

Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga'yı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; realmadrid.com
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Real Madrid, Barcelona'dan ayrılan Adam Hanga'yı kadrosuna kattı
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23 Temmuz 2021 21:03
İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı, Barcelona'dan ayrılan Macar oyuncu Adam Hanga'yı renklerine bağladı.

Real Madrid Kulübü, 32 yaşındaki kısa forvet Hanga ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Baskonia'da sergilediği performansla dikkati çeken Hanga, 2017'de Barcelona'ya transfer olmuştu. Hanga, Barcelona kariyerinde bir lig ve 3 Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçen sezon Barcelona ile final oynadığı THY Avrupa Ligi'nde 41 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, 4,6 sayı, 2,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları yakalamıştı.


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