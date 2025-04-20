Real Madrid-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta | Real Madrid - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle Şifresiz

Real Madrid - Athletic Bilbao maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.REAL MADRİD - ATHLETIC BILBAO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
REAL MADRİD - ATHLETIC BILBAO MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZREAL MADRİD - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?Eflatun mavili takım, La Liga'nin 32. haftasında Athletic Bilbao'yı konuk edecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.REAL MADRİD - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?La Liga'nın 32. haftasında oynanacak olan Real Madrid - Athletic Bilbao maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport'dan canlı yayınlanacak.REAL MADRİD SON DURUMMücadele öncesi Real Madrid 66 puanla 2. sırada yer alıyor. Bilbao 33. haftada Las Palmaz karşısına çıkacak. Real Madrid yeni haftada Getafe ile kozlarını paylaşacak.ATHLETIC BILBAO SON DURUMMücadele öncesi Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer alıyor.ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?Real Madrid'in 31. haftada Alaves karşısındaki müsabakasında Arda Güler ilk 11'de sahaya çıkmıştı. 1-0 Real Madrid üztünlüğü ile noktalanan maçta Güler, 63. dakikada yerini İngiliz yıldız Jude Bellingham'a bıraktı. Ancak Athletic Bilbao maçında ilk 11'de maça çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı. Maçın kadrosu açıklandığında Güler'in karşılaşmadaki akıbeti de netlik kazanacak.REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO MUHTEMEL 11'LERHenüz açıklanmadı. EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
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