Ray Allen'ın itirafı!: "O şut girmeyecek sandım!"

Hall of Fame oyuncu Ray Allen, 2013 NBA Finalleri'nin 6. maçındaki efsanevi şutunu kaçıracağını düşündüğünü itiraf etti.



Allen'ın kariyerindeki en ikonik anlardan biri, Miami Heat forması giydiği 2013 NBA Finalleri'nin 6. maçında, San Antonio Spurs'e karşı skoru eşitleyen üçlük isabetiydi. Allen köşeden yolladığı üçlüğü sayesinde Heat'in maç sonunda galip gelmesine ve en sonunda da seriyi kazanmasına olanak sağlamıştı.



The Athletic'den Jon Krawczynski ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Allen, şutu yolladığı anda topun "alçaktan gittiğini" ve isabet bulamayacağını düşündüğünü açıkladı:



"Top parmak uçlarımdan çıktığında, havada diğer zamanlardan farklı bir şekilde süzüldüğünü hatırlıyorum. Biraz alçaktan gittiğini ve girmeyeceğini düşünmüştüm.



Etrafımdaki atmosferi tarif edebilirsem, sanki her şey durmuş gibiydi. Hiç gürültü yoktu. Sonra top fileden geçer geçmez gök gürültüsü gibi bir bağırma vardı."



Allen şutu kaçırmış olsaydı, Spurs 6. maçta galip gelecek ve bir şampiyonluk daha kazanacaktı.