Rachid Ghezzal 11'de oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, İstanbulspor maçında 11'de başlamak istediğini Şenol Güneş'e bildirdi. Deneyimli hoca ise talebesini 2. yarıda sahaya sürmeyi planlıyor.

Haber; Sabah
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Rachid Ghezzal 11'de oynayacak mı?
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18 Mart 2023 10:09
Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın bugün İstanbulspor ile oynayacağı maçla birlikte takıma geri dönüyor. Ancak teknik ekip, Cezayirli yıldızı 11'de başlatma konusunda kararsızlık yaşıyor.

30 yaşındaki kanat oyuncusunun, fiziksel olarak uzun süreleri çıkaramayacağı düşünülüyor. Bu nedenle sahalara çıkmak adına sabırsız olan ve teknik direktör Şenol Güneş ile oynamak için görüşen Ghezzal'ın kulübede karşılamaya başlaması ve ikinci yarı oyunun seyrine göre sahaya sürülmesi bekleniyor.

İstanbulspor maçını kayıpsız geçmek isteyen Şenol Güneş, yine de yıldızını riske atmadan hareket etme arzusunda. Bu nedenle futbolcunun milli arada fiziksel olarak da daha iyi noktaya geleceği düşünülerek şimdilik yedek oturtulması planlanıyor.

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