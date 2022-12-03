Quique Setien: 'Fenerbahçe çok iyi oynadı'

Villarreal Teknik Direktörü Quique Setien, Dostluk Turnuvası'nda 2-1 kaybettikleri maçta Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Quique Setien, dostluk maçı olmasına rağmen müsabakanın çekişmeli geçtiğini belirterek, "Çok fiziksel bir maç oldu. İkili mücadeleler çok sert geçti. Fenerbahçe çok iyi oynadı diyebilirim. Skordan bağımsız takımımın performansından memnunum." diye konuştu.



Bir soru üzerine Arda Güler'i pek tanımadığını anlatan tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin kadrosunda çok iyi oyuncular olduğunu dile getirdi.





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