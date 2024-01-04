Haber Tarihi: 04 Ocak 2024 12:02 - Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 12:02

QUA Granite (QUAGR) hisse neden düşüyor? 2024

QUA Granite (QUAGR) hissedarları son 2 işlem gününde adeta şok yaşamış durumda. Hisse senedi 2 işlem günü üst üste tabandan işlem görüyor. 2 günlük düşüş %20'yi aşmış durumda. Peki, QUA Granite (QUAGR) hisse neden düşüyor? 2024

QUA Granite (QUAGR) hisse neden düşüyor? 2024
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Qua Granit, inşaat ve yapı sektöründe önemli bir oyuncu olarak bilinirken, 2024 yılında hisse senetlerinde yaşanan sürpriz düşüş piyasa gözlemcilerini ve yatırımcıları harekete geçirdi. Peki, QUA Granite (QUAGR) hisse neden düşüyor? 

QUA Granite (QUAGR) hisse neden düşüyor?

QUA Granite hisselerinde geçtiğimiz gün seans açılışı öncesi bir KAP bildirimi yapıldı. QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) Yönetim Kurulu başkanı Ali Ercan, 2 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na hisse devri hakkında açıklama yaptı. Ali Ercan açıklamasında Gruba ait şirketlerin Q Yatırım Holding A.Ş. çatısı altında toplanarak küresel çapta büyüme hedeflerini gerçekleştirecek sermaye girişlerini sağlayabilmek amacıyla 29/12/2023 tarihinde QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,15 TL fiyattan 462.000.000 TL toplam nominal tutarlı, borsada işlem görmeyen nama yazılı A grubu payların satış işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Hisse senedinin 19 Aralık günü son kapanış fiyatı 5.74 TL olmuştu. Ali Ercan'ın hisse devri yaptığı fiyat, son kapanış fiyatının %45.12 altında gerçekleşti. Söz konusu düşüşe oldukça iskontolu fiyattan yapılan devir işleminin sebep olmuş olabileceği yorumları yapılıyor.
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