PSG kapıyı kapattı: 'Mbappe ayrılmayacak'

Yaz aylarında geleceği en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Kylian Mbappe için net bir açıklama geldi: Ayrılmayacak!



PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fransız yıldızın takımdan ayrılmayacağını söylerken, "Onu hiçbir zaman satmayacağız, hiçbir zaman bedava da ayrılmayacak. Sözleşme uzatma görüşmelerimiz iyi gidiyor, bir noktada anlaşacağız" dedi.



Mbappe'nin de Paris'te kalmak istediğini söyleyen başkan, "Burası Paris, onun ülkesindeyiz. Fransa Ligi'ni, ülkesini, başkenti daha iyi duruma getirmek istiyor. Harika bir oyuncu, harika bir sporcu. Şu anda dünyanın en iyilerinden ve gelecekte çok fazla Ballon d'Or kazanacak" diye konuştu.



PSG İLE BAŞ EDECEK KAÇ KULÜP VAR?



PSG ile baş edecek bir kulübün olmadığını da söyleyen Al-Khelaifi, "Bizimle imzalamak için çok nedeni var, nereye gidecek ki? Projeden, hedeflerden bahsediyorsak PSG ile baş edebilecek kaç kulüp var?" ifadelerini kullandı.



PSG Başkanı ayrıca Neymar'ın da hiçbir zaman Barcelona'ya gitmek istemediğini belirtirken, "Barcelona Neymar'ı geri almayı sürekli istedi, bu bir sır değil ancak Neymar gitmek istedi mi? Hayır." mesajını verdi.



Mbappe'nin PSG ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecekken, sözleşme uzatma görüşmeleri devam ediyor.



