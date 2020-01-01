Porzingis, sezona geç katılmasıyla ilgili: "Ufak bir engel sadece..."

Dallas Mavericks'in yıldızı Kristaps Porzingis, 2020-21 sezonu öncesinde sakatlık sürecinden toparlanması konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Yakın zamanda, Porzingis'in sakatlığının iyileşme sürecinde, yeni sezonun bir bölümünü kaçıracağı ortaya çıkmıştı.



Letonyalı yıldız bu durumu şu şekilde yorumladı:



"Bir ritim içindeydik ve sahada kendimi iyi hissediyordum. Bu yüzden böyle bir aksilik olması berbat. Ama buna sadece yoldaki ufak bir tümsek olarak bakıyorum. Bundan kısa sürede geri döneceğim ve o ritmi tam kaldığım yerden devam ettirebileceğime inanıyorum."



Porzingis playofflarda sakatlanmadan önce iyi performanslar sergilemiş ve maç başına ortalama 23.0 sayı, 8.0 ribaund ve 1.0 blok ortalamaları yakalamıştı.



Yeni NBA sezonu 22 Aralık'ta başlasa da, Porzingis iyileşme sürecine devam ederken Mavericks'e daha sonra katılacak. Genç yaşı ve sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, Mavs'in kendisini acele ettirmeyeceği tahmin ediliyor.



