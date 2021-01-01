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Porzingis: "Luka ile aram gayet iyi, Cuban neden bahsediyor?"

Dallas Mavericks forveti Kristaps Porzingis, takım sahibi Mark Cuban'ın kendisi ve Luka Doncic'in saha dışında sorunları olabileceğine dair iddiasına itiraz etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks forveti Kristaps Porzingis, takım sahibi Mark Cuban'ın kendisi ve Luka Doncic'in saha dışında sorunları olabileceğine dair iddiasına itiraz etti.

Cuban, geçtiğimiz ay yaptığı bir röportajda Porzingis ile Doncic arasındaki "sürtüşmelerden" bahsetmiş ve aralarındaki ilişkiyi, takımın eski yıldızları Dirk Nowitzki ve Jason Terry'nin ilişkisi ile karşılaştırmıştı.

Porzingis bu düşünceye katılmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Saha dışında takım arkadaşlarımla hiç sorun yaşamışlığım yoktur. Her zaman çok iyi anlaşmışımdır. Cuban'ın neden bahsettiğini anlamadım. Mümkün olduğunca profesyonel olarak, bu takımın bir askeri olmaya çalışıyorum."


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