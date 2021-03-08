Porto taraftarından sağlık ekibine sitem

Portekiz ekibi Porto'nun kronik sakatlığı olduğu ve sezon içerisinde takıma katkı sağlayamayacağı gerekçesiyle bonservissiz gönderdiği Aboubakar'ın performansı bu kararı alanları pişman etti.Porto'nun iki forveti Marega ve Taremi'nin attığı toplam 15 gole Aboubakar, tek başına ulaştı.Mavi-beyazlıların taraftarları her maç sonrası eski futbolcularının performansını konuşurken, özellikle bu kararın alınmasına neden olan sağlık ekibinin değiştirilmesi yönünde kulübe mesajlar yağdırıyor.