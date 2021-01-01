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Portland GM'i Olshey'ye, "görevi kötüye kullanma" soruşturması!

Portland Trail Blazers basketbol operasyonları başkanı ve genel menajeri Neil Olshey'nin, işyerinde görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma altında olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers basketbol operasyonları başkanı ve genel menajeri Neil Olshey'nin, işyerinde görevi kötüye kullanma iddiasıyla soruşturma altında olduğu açıklandı.

The Athletic'ten Shams Charania ve Jason Quick'in bir raporuna göre, Blazers organizasyonu ve takım sahibi Jody Allen'ın, bir takım çalışanının olası bir görevi kötüye kullanma durumunu bildirmesinin ardından soruşturmayı başlattıkları kaydedildi.

Hem takım hem de Allen, The Athletic'e soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti ve iddia edilen suistimalin niteliği ise şu anda bilinmiyor.

Olshey, Haziran 2012'den beri Blazers'ın genel menajerlik görevini üstleniyor.


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