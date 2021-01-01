Porter Jr. Nuggets'a döndü, bu geceki durumu belli değil

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın ekibine geri döndüğü ve bu gece Phoenix Suns'a karşı oynamasının henüz kesinleşmediği açıklandı.



Porter'ın sağlık ve güvenlik protokolünden ve efor testinden geçmesi, ayrıca kondisyonunu arttırması gerektiği bildirildi.



Başantrenör Michael Malone, Porter'ın, ekibin bu gece başlayıp 29 Ocak'ta San Antonio'da sona erecek olan beş maçlık deplasman serisinin bir noktasında oynaması konusunda iyimser olduğunu söylemişti.



22 yaşındaki oyuncu, en son 29 Aralık tarihinde Sacramento Kings'e karşı forma giymişti.



Temas takibi nedeniyle başlangıçta yedi günlüğüne kadro dışı kalmış olan Porter, sonrasında KOVID-19 testi pozitif çıktığından ötürü, ek karantina süresiyle karşı karşıya kalmıştı.



