Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Porter Jr. Nuggets'a döndü, bu geceki durumu belli değil

Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın ekibine geri döndüğü ve bu gece Phoenix Suns'a karşı oynamasının henüz kesinleşmediği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Denver Nuggets forveti Michael Porter Jr.'ın ekibine geri döndüğü ve bu gece Phoenix Suns'a karşı oynamasının henüz kesinleşmediği açıklandı.

Porter'ın sağlık ve güvenlik protokolünden ve efor testinden geçmesi, ayrıca kondisyonunu arttırması gerektiği bildirildi.

Başantrenör Michael Malone, Porter'ın, ekibin bu gece başlayıp 29 Ocak'ta San Antonio'da sona erecek olan beş maçlık deplasman serisinin bir noktasında oynaması konusunda iyimser olduğunu söylemişti.

22 yaşındaki oyuncu, en son 29 Aralık tarihinde Sacramento Kings'e karşı forma giymişti.

Temas takibi nedeniyle başlangıçta yedi günlüğüne kadro dışı kalmış olan Porter, sonrasında KOVID-19 testi pozitif çıktığından ötürü, ek karantina süresiyle karşı karşıya kalmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal