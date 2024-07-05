Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (EURO 2024)

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa grup aşamasında beklentilerin uzağında performans sergiledi. Fransa grupta 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak son 16 turuna yükseldi. Üst turda Belçika'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Portekiz ise F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle lider tamamlayarak üst tura yükseldi. Son 16 turu mücadelesinde Slovenya ile normal sürede berabere kalan Portekiz, penaltı atışlarında rakibine üstünlük kurdu ve çeyrek finale kaldı. Portekiz - Fransa mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Portekiz - Fransa çeyrek final eşleşmesinin detayları…



PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 8 takım yarı final için mücadele edecek. 14 Haziran'da başlayan turnuva 14 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.



Çeyrek final mücadelesinde Portekiz ve Fransa kozlarını paylaşıyor.Hamburg'ta bulunan Volkspark Stadı'nda oynanacak karşılaşma 5 Temmuz cuma günü saat 22.00'de başlayacak.



EURO 2024 çeyrek final mücadelesi TRT 1 ekranlarından ve TRT tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU



Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva



Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe



PORTEKİZ'İN ÇEYREK FİNAL YOLU



Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.



FRANSA'NIN ÇEYREK FİNAL YOLU



Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi. Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.



FRANSA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU



Portekiz ile Fransa, yarın 29. kez kozlarını paylaşacak.



İki ülke arasında daha önce oynanan 28 müsabakada Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.



Söz konusu maçlarda Fransa 19 galibiyet elde ederken, Portekiz 6 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.



Fransa'nın 52 golüne Portekiz 31 golle cevap verebildi.

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