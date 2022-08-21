Portekiz Ligi 3. hafta mücadelesinde Porto, sahasında Sporting ile karşılaştı.



Estadio Do Dragao'da oynanan mücadeleyi Porto 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Evanilson, 78. dakikada penaltıdan Uribe ve 86. dakikada penaltıdan Galeno kaydetti.



Sporting'de Pedro Porro 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonucun ardından Porto puanını 9'a çıkardı. Sporting ise 4 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Porto, Rio Ave deplasmanına gidecek. Sporting ise Chaves'i konuk edecek.





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