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Popovich: "LeBron, beni Jordan gibi büyülüyor..."

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i izleme tecrübesini, 1980'lerde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı izlemeye benzetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'i izleme tecrübesini, 1980'lerde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı izlemeye benzetti.

Popovich, Jordan ve James de dahil olmak üzere muhabirlerle çeşitli konuları tartıştı ve iki yıldız isim üzerine bir kıyaslama yaptı.

73 yaşındaki koç, James'i övmeden önce Jordan'ı ne kadar 'büyüleyici' bulduğunu şu ifadelerle belirtti:

"80'lerde lige yardımcı koç olarak geldiğim ilk dönemlerdeki gibi. Michael'ı izlerken resmen büyülenmiştim ve Larry Brown'a da pek yardımcı olamıyordum. Çünkü Michael'ı izliyordum ve bu durum LeBron'da da böyle. Sahada bir şeyler yaptıktan sonra, arada bir bana doğru bakıp sırıttığı falan oluyor."

Jordan, kariyerinde Popovich ile altı kez karşılaşmış ve 32.0 sayı, 6.1 ribaund, 5.0 asist ve 2.3 top çalma ortalamalarıyla bu maçların dördünü kazanmıştı.


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