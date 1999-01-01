Popovich: "Duncan olmasa, şampiyonluklar da olmazdı"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, takımın efsane oyuncusu Tim Duncan'ın Spurs için öneminden bahsetti.



Popovich Duncan'ın Spurs'ü takım olarak nasıl etkilediğini şu şekilde dile getirdi:



"Profesyonel düzeyde en kısa ve öz şekilde anlatmak gerekirse, Duncan olmasa, şampiyonluklar da olmazdı.



Kendisi yaptıklarıyla herkese örnek oldu... İster antrenmanlarda, ister maçlarda olsun, takım arkadaşlarına her gece rekabet etme konusunda örnek teşkil etti. Her zaman liderlik ondaydı, Manu (Ginobili) ve Tony (Parker) bile onu takip ederdi. O da onlara kendisini oldukça alçakgönüllü ve sessiz bir şekilde sundu."



Duncan, tüm kariyerini geçirdiği Spurs ekibinde beş şampiyonluk kazanmıştı (1999, 2003, 2005, 2007, 2014).



