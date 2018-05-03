Pistons sahibi Gores, Van Gundy ile devam etmek istiyor

Detroit Pistons'ın sahibi Tom Gores'un, koç Stan Van Gundy'nin önümüzdeki sezon da görevine devam etmesini istediği açıklandı.



Gores ve Van Gundy'nin, muhtemel ön ofis personeli değişiklikleri üzerine de tartıştığı söylendi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, durumla ilgili haberini şöyle kaleme aldı:



"Detroit Pistons'un sahibi Tom Gores, Stan Van Gundy'nin sözleşmesinin son yılında koç olarak dönmesini istiyor ancak bu senaryonun takım ofisine yapısal değişiklikler eklemesini tercih ediyor.



Van Gundy ve Gores, iki hafta boyunca birlikte ilerleyebilecekleri bir yol hakkında konuşuyorlar. Lig kaynakları, bu tartışmanın bir kısmının genel müdür Jeff Bower'ın gelecekteki rolü üzerine odaklandığını söyledi."



Pistons, geride bıraktığımız sezonu 39-43 serisiyle tamamlamış ve playofflara katılamamıştı.



