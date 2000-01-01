Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Pierce: "LeBron, NBA tarihinin en iyi 5 oyuncusu içinde değil"

Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinde neden ilk beş oyuncu içinde olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinde neden ilk beş oyuncu içinde olmadığını açıkladı.

Pierce, bir yeterlilik faktörünü kaçırdığı için NBA tarihinde tüm zamanların ilk beş oyuncusu arasından LeBron'u çıkardı.

Pierce, James'in ilk 10'da yer alan diğer büyük oyuncuların geçmişte yaptıkları gibi, sıfırdan bir takım oluşturmadığını söyledi:

"LeBron sıfırdan herhangi bir organizasyon oluşturmak için ne yaptı? Bu beş oyuncudan bahsediyorum, Boston organizasyonunu inşa eden Bill Russell, Kareem, Magic, Jordan, Tim Duncan, Kobe, Bird. Bu adamlar, organizasyonlarını inşa etmeye veya sürdürmeye yardımcı olan tüm zamanların en iyi 10 oyuncuları arasında."

James, ekibini yeteneklerine göre uyarlaması ve tercihlerine göre bir kadro hazırlamasıyla biliniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal