Pierce: "LeBron, NBA tarihinin en iyi 5 oyuncusu içinde değil"

Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in NBA tarihinde neden ilk beş oyuncu içinde olmadığını açıkladı.



Pierce, bir yeterlilik faktörünü kaçırdığı için NBA tarihinde tüm zamanların ilk beş oyuncusu arasından LeBron'u çıkardı.



Pierce, James'in ilk 10'da yer alan diğer büyük oyuncuların geçmişte yaptıkları gibi, sıfırdan bir takım oluşturmadığını söyledi:



"LeBron sıfırdan herhangi bir organizasyon oluşturmak için ne yaptı? Bu beş oyuncudan bahsediyorum, Boston organizasyonunu inşa eden Bill Russell, Kareem, Magic, Jordan, Tim Duncan, Kobe, Bird. Bu adamlar, organizasyonlarını inşa etmeye veya sürdürmeye yardımcı olan tüm zamanların en iyi 10 oyuncuları arasında."



James, ekibini yeteneklerine göre uyarlaması ve tercihlerine göre bir kadro hazırlamasıyla biliniyor.



