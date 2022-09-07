Philippe Coutinho'dan, Josef de Souza'ya destek

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho, yakın arkadaşı olan Josef de Souza'ya Instagram hesabından destek oldu.



Ankaragücü maçının sonunda sahaya giren seyircinin ardından yaşanan olaylar sonucu kırmızı kart gören Josef de Souza'nın açıklamasını Instagram hesabından paylaşan Coutinho, yakın arkadaşı Josef de Souza'ya destek oldu.



Josef de Souza ile yakın arkadaş olan 30 yaşındaki Phillipe Coutinho, daha önce de Beşiktaşlı yıldız ile birçok kez beraber paylaşım yapmıştı.





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