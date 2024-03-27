Haber Tarihi: 27 Mart 2024 10:51 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 10:51

PFDK kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarının ne zaman açıklanacağı, tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK kararlarının açıklanması bekleniyor. Peki, PFDK kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

PFDK kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın ardından gözler PFDK kararlarına çevrildi. Futbolseverler ise PFDK kararlarının açıklanacağı tarih için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı bekliyor. İşte ayrıntılar.

PFDK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PFDK kararları ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinin bugün, gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

13 KİŞİDEN 8'İ SERBEST BIRAKILDI

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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