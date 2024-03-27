PFDK kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın ardından gözler PFDK kararlarına çevrildi. Futbolseverler ise PFDK kararlarının açıklanacağı tarih için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelecek açıklamayı bekliyor. İşte ayrıntılar.



PFDK KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



PFDK kararları ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinin bugün, gün içerisinde açıklanması bekleniyor.



13 KİŞİDEN 8'İ SERBEST BIRAKILDI



Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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