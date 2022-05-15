Pesic'ten Altay'a övgü ve gol krallığı sözleri

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te Aleksandar Pesic, maç sonu konuştu.



Pesic, "Taraftarlara teşekkür ederim, harika bir atmosfer vardı. Onların karşısında oynamak çok keyifliydi. Birçok gol fırsatına girdik, elimizden geleni yaptık. Altay iyi bir mücadele çıkarttı. Maalesef golü atamadık, mutsuz ayrılıyoruz" dedi.



Gol krallığındaki durum da sorulan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben bu yarışın içerisinde sonuna kadar kalmaya çalıştım. 8 hafta oynayamadım, bu etkili oldu. Son maçlarda da çok fırsat kaçırdım, onlar da gelmeyince böyle bir durum oldu." ifadelerini kullandı.





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