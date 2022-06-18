Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferde nokta atışı hamleler yapacağı konusunda net mesajlar vermişti. Çebi'nin mesajının ardından Beşiktaş ile ilgili transfer iddiaları sürüyor. Belçika ve Brezilya basını, Beşiktaş'ın Andreas Pereira'yı istediğini öne sürdü.
BEŞİKTAŞ, PEREIRA'YI İSTİYOR
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın hedefinde, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'dan merkez orta saha Andreas Pereira'nın olduğu ifade edildi. Brezilya Milli Takımı'nın da formasını 1 kez giyen Pereira, geçen sezon Brezilya Ligi'nde Flamengo forması giydi.
TRANSFER DEĞERİ NE KADAR?
Öte yandan Belçika basını da futbolcuyu Beşiktaş'ın istediğini aktardı. Pereira'nın 7.5 milyon Euro transfer piyasa değeri bulunuyor. United altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Bu arada sosyal medyada bazı Beşiktaş taraftarları, "Pereira, Beşiktaş'ı uçuşa geçirir" yorumlarını yaptı.
BEŞİKTAŞ, PEREIRA'YI İSTİYOR
Brezilya basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'ın hedefinde, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United'dan merkez orta saha Andreas Pereira'nın olduğu ifade edildi. Brezilya Milli Takımı'nın da formasını 1 kez giyen Pereira, geçen sezon Brezilya Ligi'nde Flamengo forması giydi.
TRANSFER DEĞERİ NE KADAR?
Öte yandan Belçika basını da futbolcuyu Beşiktaş'ın istediğini aktardı. Pereira'nın 7.5 milyon Euro transfer piyasa değeri bulunuyor. United altyapısından yetişen futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Bu arada sosyal medyada bazı Beşiktaş taraftarları, "Pereira, Beşiktaş'ı uçuşa geçirir" yorumlarını yaptı.
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