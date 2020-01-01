Penberthy: "LeBron ve AD, Caruso'yu her zaman oyunda istiyorlar"

Los Angeles Lakers yardımcı koçu Mike Penberthy, LeBron James ve Anthony Davis'in "Alex Caruso'nun her zaman oyunda olmasını istediklerini" söyledi.



Caruso sadece Lakers taraftarlarının gözdesi olmakla kalmadı, aynı zamanda süperstar takım arkadaşlarının saygısını da kazandı.



Şu anki Lakers asistanı Penberthy'ye göre, hem LeBron hem de Davis, Caruso'nun takımına verebileceklerinden dolayı sahada olmasını istiyor:



"LeBron ve AD, Caruso'yu her zaman oyunda istiyor, çünkü topa sahip çıkabileceğini biliyorlar. Üçlük atabileceğini, savunma yapabileceğini, aptalca hatalar yapmayacağını ve hızlı hücum sırasında topu getirmeyi sevdiğini biliyorlar. Bu iki oyuncunun güçlü yönlerine de uyum sağlıyor. Alex Caruso'nun NBA'de de bu kadar sevilmesinin büyük nedenlerinden biri bu."



Geçtiğimiz sezon Caruso, NBA şampiyonu ekip için maç başına 5.5 sayı, 1.9 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



