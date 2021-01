Pelicans, Eric Bledsoe'yu takas pazarına açtı!

New Orleans Pelicans'ın, guard oyuncusu Eric Bledsoe'yu takas pazarına açtığı iddia edildi.



Sezona 6-10'luk hayal kırıklığı bir başlangıç yapan Pelicans, 25 Mart'taki son takas tarihinden önce bazı veteran parçaları takaslayabilir.



ESPN'den Brian Windhorst'ün 'The Jump' programında söylediğine göre, ekip Lonzo Ball ve JJ Redick'ten daha fazlasını takas etmeyi düşünüyor olabilir:



"Evet, sadece bu iki adam değil. Eric Bledsoe'nun adı da takas görüşmelerine dahil edilmişti ve çoğu zaman telefon açan taraf, Pelicans'tı. Nickeil Alexander-Walker'a, Kira Lewis'e ve gelecekteki ilk tur seçimiyle gelecek oyuncuya yer açmanın yanı sıra, bu adamlara daha çok süre verebilmek için, bazı veteran guardları takımdan gönderme düşünceleri var. Pelicans'ın bazı değişiklikler yapacağına inanıyorum. "



New Orleans ekibi Bledsoe'yu, Jrue Holiday'i Milwaukee Bucks'a gönderen takasın bir parçası olarak kadroya katmıştı ve 31 yaşındaki oyuncu, takımla ilk 14 maçında 12.8 sayı, 3.6 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalayarak sağlam oynamış olsa da, pek fark yaratmamıştı.